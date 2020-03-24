Київ посилює контроль за дотриманням обмежувальних заходів

Київ посилює контроль за суворим дотриманням обмежувальних заходів.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Один із факторів, який безпосередньо впливає на успішність впровадження будь-яких заходів, – це скоординованість дій усіх учасників. Відтак, ми прописали у протоколі максимально зрозумілий алгоритм, за яким мають діяти медичні заклади усіх форм власності", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Так, керівникам закладів охорони здоров’я Києва усіх форм власності доручено: тимчасово припинити проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних; у разі отримання позитивного результату при проведенні лабораторної діагностики Covid-19 експрес-тестами, забезпечити доставку відібраних зразків до вірусологічної референс-лабораторії ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" з дотриманням вимог транспортування.

Крім того, керівникам медзакладів Києва доручається забезпечити подачу протягом 2 годин екстреного повідомлення "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення" (№ 058/о) на кожен випадок підозри (захворювання) на Covid-19 із зазначенням інформації про контактних осіб (за встановленою формою) до територіальних підрозділів ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" та Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

При виявленні хворих на Covid-19 з легкими та середнього ступеня важкості формами захворювання закладам охорони здоров'я доручено забезпечити самоізоляцію хворих за місцем проживання та інформувати про відповідальність за порушення правил карантину.

Також керівники медзакладів Києва повинні забезпечити моніторинг за станом пацієнтів, які звернулися до закладу та були скеровані на самоізоляцію з підозрою на Covid-19, а при виявленні тяжких форм захворювання на Covid-19 - забезпечити їх госпіталізацію до визначених закладів охорони здоров’я.

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З метою визначення тактики лікування при підозрі на Covid-19 з ознаками захворювання керівники закладів охорони здоров'я повинні забезпечити активне тестування на Covid-19 швидкими тестами (на 7-й день захворювання) на первинній ланці надання медичної допомоги силами мобільних бригад невідкладної допомоги центрів з надання первинної медико-санітарної допомоги населенню.

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"Переконаний, дотримання усіх цих заходів дозволить запобігти поширенню інфекції та уникнути пікового навантаження на медичні заклади столиці", – зауважив Поворозник.

Як повідомляв Укрінформ, На випадок ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада додатково підготувала 7 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.