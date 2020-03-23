Проїзд у київському транспорті за спецквитками буде платним

Окремі категорії пасажирів зі спеціальними квитками оплачуватимуть проїзд, як зазвичай.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Задля запобігання будь-яких маніпуляцій, повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, здійснюватиметься не безкоштовно. Тобто, пасажири зі спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card», – повідомив Поворозник.

Він закликав киян, які не працюють у галузях, що забезпечують життєдіяльність країни та міста, і які не матимуть спецквитків, не «брати штурмом» автобуси, тролейбуси чи трамваї.

«Залишайтеся вдома! Якщо є критична необхідність виїхати в місто, скористайтеся приватним транспортом, таксі, чи транспортом підприємств, на яких ви працюєте. Громадський транспорт на період запроваджених обмежень, перевозитиме винятково людей, які працюють, аби забезпечити життєдіяльність міста», – додав Поворозник.

Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста та країни.

Окрім того, пасажирам потрібен спеціальний квиток, який вони мають отримати в установі, підприємстві чи організації, де працюють.

Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту. Ознайомитися з ними можна за посиланням.

У КМДА наголошують, що їздити в транспорті можна тільки за наявності спеціального квитка для проїзду в міському транспорті, посвідчення особи, а також за наявності засобу індивідуального захисту – медичної маски.

Національна поліція забезпечуватиме дотримання громадського порядку та обмежень на зупинках. Окрім того, у кожній одиниці наземного громадського транспорту будуть присутні не менше двох працівників Національної поліції та представник громадського формування «Муніципальна варта». Вони перевірятимуть спеціальні квитки, посвідчення особи та наявність засобів індивідуального захисту.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів в Україні загалом підтверджено 73 випадки COVID-19, зокрема в Києві - 29, з них 20 - протягом доби; у Київській області — 5 (1 - протягом доби).