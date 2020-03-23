“Залишайтеся вдома, будьте здорові”: Лазебна записала звернення до українців мовою жестів

Міністр соціальної політики Марина Лазебна мовою жестів попросила українців залишатися вдома.

Відповідне відеозвернення опубліковане на сторінці Мінсоцполітики у Facebook.

«Залишайтеся вдома, будьте здорові», - закликала Лазебна.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.