Міністр соцполітики запевняє - усі виплати будуть вчасно та у повному обсязі

Міністр соцполітики запевняє - усі виплати будуть вчасно та у повному обсязі

Укрінформ
Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що всі соціальні виплати будуть здійснюватися вчасно і в повному обсязі.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Соціальні виплати, допомоги та пенсії будуть нараховуватися і виплачуватися вчасно і в повному обсязі", - сказала Лазебна.

Вона зазначила, що "першочерговим завданням уряду є не лише забезпечення, а й посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення".

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За словами міністра, коштів для забезпечення безперебійності соціальних виплат у державній казні достатньо.

Крім того, додатковими джерелами фінансування стануть створення Кабміном стабілізаційного фонду, перегляд державного бюджету та мінімізація капітальних видатків та видатків на розвиток.

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Також Лазебна повідомила, що уряд опрацьовує рішення щодо збільшення соціальних норм та нормативів для нарахування субсидій.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.

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