Міністр соцполітики запевняє - усі виплати будуть вчасно та у повному обсязі

Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що всі соціальні виплати будуть здійснюватися вчасно і в повному обсязі.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Соціальні виплати, допомоги та пенсії будуть нараховуватися і виплачуватися вчасно і в повному обсязі", - сказала Лазебна.

Вона зазначила, що "першочерговим завданням уряду є не лише забезпечення, а й посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення".

За словами міністра, коштів для забезпечення безперебійності соціальних виплат у державній казні достатньо.

Крім того, додатковими джерелами фінансування стануть створення Кабміном стабілізаційного фонду, перегляд державного бюджету та мінімізація капітальних видатків та видатків на розвиток.

Також Лазебна повідомила, що уряд опрацьовує рішення щодо збільшення соціальних норм та нормативів для нарахування субсидій.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.