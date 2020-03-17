У Харкові таки закривають ресторани і кафе

У Харкові міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила закрити на період карантину заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні та фітнес-центри, заклади культури.

Таке рішення прийнято на засіданні у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відсьогодні по 3 квітня забороняється робота суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів. Мова про заклади громадського харчування: ресторани, кафе, - а також торгівельно-розважальні та фітнес-центри, заклади культури, торгівельного і побутового обслуговування населення", - зазначила на засіданні директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради Вікторія Китайгородська.

За її словами, водночас не забороняється роздрібна торгівля (йдеться про продукти харчування, пальне, засоби гігієни, лікарські засоби та вироби медичного призначення, засоби зв’язку), провадження банківської та страхової діяльності.

"Також не забороняється торгівельна діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, причому за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту", - додала Китайгородська.

За словами заступника міського голови Харкова Ігорі Терехова, зараз найголовніше завдання - зменшити кількість безпосередніх контактів людей. "Від завтра буде закритий кожен непродовольчий ринок".

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Як повідомляв Укрінформ, 16 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про те, що нічні клуби Харкова тимчасово призупинять роботу, але кафе та інші заклади громадського харчування поки не закриватимуть.

З 13 березня до 3 квітня усі дитсадки і школи Харкова закриті на карантин, навчання проводиться дистанційно.

З 12 березня на три тижні закрито театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи переносяться, а для неспортивних вводиться обмеження за кількістю учасників - до 60 осіб.