Ярославський очолив антикризовий штаб у Харкові

Президент і власник групи DCH Олександр Ярославський очолив антикризовий штаб у Харківській області.

Рішення про це було прийнято за підсумками вчорашньої наради в Офісі Президента, на якому представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, повідомляється на офіційній сторінці бізнесмена в Facebook.

Як зазначається, до складу Харківського антикризового штабу увійшли голова обласної державної адміністрації Олексій Кучер і мер Харкова Геннадій Кернес.

Як повідомлялося, 16 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в суботу очікується прибуття в Україну близько 1 млн швидких тестів на коронавірус, закуплених за кошти китайського бізнесмена Джека Ма і українського підприємця Олександра Ярославського.

"Швидкі тести - це дійсно те, чого потребує не тільки Україна, але і будь-яка країна. Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма (засновнику Alibaba - ред.) - він нам допоміг, профінансував 80 млн дол. і завдяки йому і пану Ярославському - я теж хочу йому подякувати - в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну ", - повідомив Зеленський.

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Він додав, що цих тестів буде близько 1 мільйона. Всі будуть відправлені до лікарень, а також передані нашим військовим на передову.