Зеленський закликав великий бізнес допомогти державі у боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Обговорювалися питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною Covid-19, повідомляє сайт Президента.

Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

Зеленський наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що наразі стоять перед країною.

«Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців», – зазначив він.

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Бізнесмени погодилися з пропозиціями Президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити й працювати.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.

Фото: пресслужба Президента