У Кернеса кажуть, що лікарні Харкова зможуть прийняти до 1000 хворих із коронавірусом

У разі необхідності в лікувальних установах Харкова може бути забезпечено близько тисячі місць для хворих з коронавірусом.

Про це сказала журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє кореспондент Укрінформа.

"Ми готові до прийому хворих з коронавірусом, якщо такі з'являться. У разі необхідності на базі основних і резервних лікарень у місті може бути створено близько однієї тисячі місць для таких хворих", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, наразі у Харкові не зафіксовано жодного випадку зараження Covid-19 або підозри на цю інфекцію.

"Кількість сезонних хворих із застудою та ГРВІ вже йде на спад, ми навіть не перейшли епідемічний поріг. І якщо ніхто не привезе до Харкова коронавірус, то ми повинні впоратися з ситуацією, що склалася", - додала Горбунова-Рубан.

Вона закликала жителів і гостей міста дотримуватися рекомендацій лікарів, які дадуть змогу запобігти зараженню.

Як повідомлялося, 16 березня Президент Володимир Зеленський закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус, у т.ч. припинити роботу метрополітенів. Натомість міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що не виконуватиме це розпорядження, адже у Харкові наразі не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом.

В ефірі програми "Свобода слова" Зеленський поклав усю відповідальність за кожен імовірний випадок захворювання у Харкові особисто на Кернеса.