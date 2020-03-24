Нацгвардійці їздитимуть у громадському транспорті за військовими квитками

Переміщення військовослужбовців Національної гвардії України в громадському транспорті на час карантинних заходів здійснюватиметься на підставі пред’явлення військового квитка військовослужбовця строкової служби.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі НГУ, відповідаючи на питання щодо переміщення військовослужбовців та службовців НГУ у громадському транспорті на час карантину.

«З метою запобігання виникненню і поширенню Covid-19 на території держави обмежено рух громадян громадським транспортом, перевезення здійснюється за спеціальними перепустками. Згідно з узгодженими рішеннями з керівництвом МВС та органами місцевого самоврядування в областях та місті Києві, переміщення військовослужбовців Національної гвардії України в громадському транспорті здійснюватиметься за пред’явленням військового квитка військовослужбовцями строкової служби, та службового посвідчення – офіцерами, військовослужбовцями військової служби за контрактом», - повідомили в пресслужбі, додавши, що службовці військових частин навчальних закладів, баз та установ Національної гвардії України здійснюватимуть переміщення у громадському транспорті за спеціальними перепустками.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.