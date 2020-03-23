Зеленський – військовим: Захист України залишається пріоритетом попри коронавірус

Захист України залишається пріоритетом, незважаючи на те що тема коронавірусу переважає в інформаційному просторі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Я дякую нашим військовим на Сході України. Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була", - підкреслив глава держави.

Він також подякував медикам, назвавши їх "супергероями", прикордонникам, дипломатам, працівникам Міністерства інфраструктури, поліцейським і нацгвардійцям.

Президент вдячний і главам церков, які, розуміючи небезпеку, проводять богослужіння без парафіян, у режимі онлайн.

"Впевнений, що й інші глави долучаться до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека", - наголосив Зеленський.

Крім того, він подякував соціально відповідальному бізнесу та волонтерам, "які допомагають усім, що потрібно", службам таксі, які погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу, працівникам «Укрпошти», які безперебійно доставляють пенсії громадянам.

"Бажаю вам 36,6! Бережімо себе! Збережемо Україну!" - наголосив Президент.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.