Зеленський: Коронавірус насправді скидає маски з людей

Особи та посадовці, які намагаються здобути собі вигоду з карантину, мають понести юридичну відповідальність.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Знаєте, загалом, в усій цій ситуації є певний парадокс. Всім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді - підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Усі ці дії дістануть не лише моральну оцінку суспільства, а і юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів", - наголосив глава держави.

Він запевнив, що всі кроки влади мають одну мету - зберегти життя і здоров’я українців.

Водночас Президент закликав політиків не займатися "політичним хайпом".

"Окремо хочу звернутись до деяких політиків. У складні для країни часи займатись політичним хайпом фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб "під шумок" протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі", - заявив Зеленський.