Служба здоров'я повідомлятиме про коронавірус в оновленому телеграм-каналі

Національна служба здоров’я повідомлятиме актуальні дані про коронавірус в оновленому телеграм-каналі, а також на спеціальному дешборді на сайті НСЗУ

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Національна служба здоров’я оновила свій телеграм-канал, в якому будуть найактуальніші цифри та дані щодо ситуації з поширенням і протидії Covid-19 в Україні. Головна інформаційна складова телеграм-каналу - оперативні дані з дешборду, який підготували аналітики НСЗУ разом з Офісом Президента. Дані надходять від обласних департаментів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою дешборду можна оперативно моніторити ситуацію у розрізі областей та медичних закладів за цілою низкою показників: кількість медичних закладів, які приймають пацієнтів; кількість пристосованих ліжкомісць; кількість всіх підтверджених випадків; кількість активних випадків; кількість осіб з підозрою на захворювання; кількість госпіталізованих пацієнтів з підозрою; кількість хворих пацієнтів, які відмовились від госпіталізації та перебувають на самоізоляції; кількість вилікуваних пацієнтів; кількість померлих пацієнтів.

Також на дешборді можна подивитися інформацію щодо наявності у лікарнях апаратів ШВЛ та відстежити зміни у всіх показниках за попередню добу.

За даними дешборду, на сьогодні в Україні облаштовані 153 заклади охорони здоров’я для лікування пацієнтів з коронавірусом, є 5 496 пристосованих ліжок та 979 апаратів штучної вентиляції легень.

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Станом на 9:00 20 березня є 26 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, 137 осіб з підозрою госпіталізовано. Кількість осіб, яких перевіряють, - 177.

Дешборд оновлюватиметься двічі на день - орієнтовно о 12:00 та 20:00. Телеграм-канал за посиланням.

Дешборд з оперативним моніторингом ситуації довкола Covid-19 тут.

Дешборд - сторінка на вебсайті, де збирається найважливіша інформація і використовується для швидкої навігації і для швидкого доступу до найбільш важливої інформації.

Фото: АА