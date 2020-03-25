У "Бориспіль" прибули 12 авіарейсів з українцями

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" 25 березня прибули 12 рейсів з українцями з-за кордону. Також очікується приліт ще 8 рейсів.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зокрема, 25 березня прибули міжнародні рейси з Баку (Азербайджан), Дюссельдорфа (Німеччина), Берліна (Німеччина), Стамбула (Туреччина), Риму (Італія), Копенгагена (Данія), Єревана (Вірменія), Дохи (Катар), Малаги (Іспанія), Бове (Франція), Праги (Чехія), Амстердама (Нідерланди).

Також у "Борисполі" 25 березня очікується прибуття міжнародних рейсів з таких міст: Бове-2 (Франція), Тенеріфе (Іспанія), Рига (Латвія), Брюсселя (Бельгія), Делі (Індія), Мюнхен (Німеччина), Праги (Чехія).

Крім того, з "Борисполя" 25 березня відбулися вильоти до Гельсінки, Єревана, Бове - 3, Амстердама, Нью-Йорка , Праги, Тель-Авіва, Торонто, Брюсселя, Рима. Крім того, заплановані на виліт 25 березня рейси до Мюнхена, Берліна, Праги, Гамбурга, Риги, Шарджі.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

Фото: МВС