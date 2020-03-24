Кабмін хоче максимально зберегти робочі місця

Уряд має на меті максимально зберегти робочі місця та напрацювати пакет запобіжників для можливих ризиків під час карантину, пов'язаного із коронавірусом.

Про це йшлося під час зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з головою Федерації роботодавців України Дмитром Олійником, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Зважаючи на умови, в яких наразі знаходиться Україна, зокрема, через впровадження карантину та вжиття інших заходів із запобігання поширенню Covid-19, ключовим є питання зайнятості населення. В основі всіх дій, які робить Кабмін та Мінекономіки, лежить мета максимально зберегти робочі місця та напрацювати пакет запобіжників для можливих ризиків", - зауважив Петрашко.

Він додав, що постійна комунікація влади, бізнесу, профільних асоціацій є важливою умовою для пошуку оптимального сценарію подальших кроків.

Своєю чергою Олійник підкреслив, що бізнес готовий надавати пропозиції щодо збереження робочих місць та економічного розвитку з урахуванням ефективних прикладів таких моделей в інших країнах та українських реалій.

Зокрема, сторони домовилися найближчими днями сформувати спільне бачення у сфері фіскальної політики, публічних закупівель, компенсуючих заходів для бізнесу та найманих працівників.

Федерація роботодавців України (ФРУ) об'єднує майже 100 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що представляють найбільш вагомі сектори економіки України. ФРУ захищає інтереси близько 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн людей.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, станом на 24 березня в Україні зафіксовано 97 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.