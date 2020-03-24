Кабмін хоче максимально зберегти робочі місця
Про це йшлося під час зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з головою Федерації роботодавців України Дмитром Олійником, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Зважаючи на умови, в яких наразі знаходиться Україна, зокрема, через впровадження карантину та вжиття інших заходів із запобігання поширенню Covid-19, ключовим є питання зайнятості населення. В основі всіх дій, які робить Кабмін та Мінекономіки, лежить мета максимально зберегти робочі місця та напрацювати пакет запобіжників для можливих ризиків", - зауважив Петрашко.
Він додав, що постійна комунікація влади, бізнесу, профільних асоціацій є важливою умовою для пошуку оптимального сценарію подальших кроків.
Своєю чергою Олійник підкреслив, що бізнес готовий надавати пропозиції щодо збереження робочих місць та економічного розвитку з урахуванням ефективних прикладів таких моделей в інших країнах та українських реалій.
Зокрема, сторони домовилися найближчими днями сформувати спільне бачення у сфері фіскальної політики, публічних закупівель, компенсуючих заходів для бізнесу та найманих працівників.
Федерація роботодавців України (ФРУ) об'єднує майже 100 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що представляють найбільш вагомі сектори економіки України. ФРУ захищає інтереси близько 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн людей.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
За даними МОЗ, станом на 24 березня в Україні зафіксовано 97 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.