МОЗ очікує велику партію тестів та розширить доступ до їх проведення

Міністерство охорони здоров’я очікує поставки великої партії тестів на визначення Covid-19 цими вихідними, і з понеділка розраховує розширити доступ до тестування.

Про це на брифінгу 20 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно забезпеченості тестами - ми очікуємо зараз найбільшу поставку в Україну тестів для ПЦР-діагностики, яка буде розподілена на території нашої держави, і наступного тижня кількість досліджень буде значно збільшуватися, оскільки ми розраховуємо на те, що все ж таки динаміка зростання кількості хворих в Україні (буде пришвидшуватися - ред.), а також (збільшення - ред.) кількості підозр, що розглядаються щодня з коронавірусною хворобою, ми будемо забезпечувати їх всіх проведенням досліджень", - сказав Ляшко.

Читайте також: Українські виробники антисептиків терміново змінюють рецептуру

Також він додав, що разом з тестами ПЦР будуть тести для скринінгових досліджень.

Ляшко також котре українців дотримуватися рекомендацій стосовно обмеження мобільності.

"Це те, що буде сприяти збереженню здоров’я і стримуванню поширення коронавірусної хвороби", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.