МОЗ очікує велику партію тестів та розширить доступ до їх проведення
Про це на брифінгу 20 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Стосовно забезпеченості тестами - ми очікуємо зараз найбільшу поставку в Україну тестів для ПЦР-діагностики, яка буде розподілена на території нашої держави, і наступного тижня кількість досліджень буде значно збільшуватися, оскільки ми розраховуємо на те, що все ж таки динаміка зростання кількості хворих в Україні (буде пришвидшуватися - ред.), а також (збільшення - ред.) кількості підозр, що розглядаються щодня з коронавірусною хворобою, ми будемо забезпечувати їх всіх проведенням досліджень", - сказав Ляшко.
Також він додав, що разом з тестами ПЦР будуть тести для скринінгових досліджень.
Ляшко також котре українців дотримуватися рекомендацій стосовно обмеження мобільності.
"Це те, що буде сприяти збереженню здоров’я і стримуванню поширення коронавірусної хвороби", - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.
За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.