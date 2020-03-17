Укрзалізниця тимчасово зупиняє приміські електрички

Через коронавірус Укрзалізниця зупиняє рух приміських поїздів з 12 години 18 березня.

Про це товариство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"З 12 годин 18 березня Укрзалізниця також призупиняє курсування приміських поїздів.Більшість поїздів завтра не вирушать за маршрутом. Деякі приміські поїзди прослідують за скороченим маршрутом, щоб його завершити до 12:00. Просимо слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення", - йдеться в повідомленні.