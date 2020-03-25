Ще у чотирьох буковинців підтвердили коронавірус - голова ОДА

У Чернівецькій області сьогодні, 25 березня, підтвердили ще чотири випадки зараження коронавірусом.

Про це під час свого прямого включення на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні наш лабораторний центр опрацював 32 зразки пацієнтів з підозрою на коронавірус. За щойно отримали результатами виявлено чотири нові зараження коронавірусною інфекцією. Серед нових хворих двоє жінок та двоє чоловіків", - сказав Осачук.

Він додав, що серед нових хворих одна особа повернулась з Італії, а троє - це контактні особи від раніше підтвердженого випадку захворювання.

"Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб в області становить 42 людини", - додав посадовець.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів, до 24 квітня. Раніше карантин оголошувався до 3 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА