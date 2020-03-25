У Чернівецькій ОДА розповіли про стан буковинців з коронавірусом

Станом на ранок 25 березня у трьох хворих на коронавірус мешканців Чернівецької області спостерігається лихоманка, у решти пацієнтів стан стабільний.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Стан недужих на коронавірус буковинців уранці 25 березня стабільний, компенсований. Лише у трьох пацієнтів – лихоманка. Один із них перебуває у обласній клінічній лікарні, двоє – у Хотинській ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Також в ОДА розповіли, що у кількох дітей, яких госпіталізували нещодавно до обласної дитячої клінічної лікарні, є невисока температура.

"Усі пацієнти з підтвердженим Covid-19 та підозрою на нього забезпечені ліками", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

фото: АА