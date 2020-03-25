У Чернівецькій ОДА розповіли про стан буковинців з коронавірусом
Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.
"Стан недужих на коронавірус буковинців уранці 25 березня стабільний, компенсований. Лише у трьох пацієнтів – лихоманка. Один із них перебуває у обласній клінічній лікарні, двоє – у Хотинській ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.
Також в ОДА розповіли, що у кількох дітей, яких госпіталізували нещодавно до обласної дитячої клінічної лікарні, є невисока температура.
"Усі пацієнти з підтвердженим Covid-19 та підозрою на нього забезпечені ліками", - додали в ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
фото: АА