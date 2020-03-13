Найбільший ринок у Чернівцях закрили на карантин

У Чернівцях закрили на карантин найбільший ринок - Калинівський.

Як повідомила в соцмережі Facebook Чернівецька облдержадміністрація, відповідне рішення затвердили члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Калинівський ринок», окрім продуктового сектору, закритий на карантин до 03.04.2020”, - йдеться у повідомленні.

Раніше голова ОДА Сергій Осачук повідомив, що в області закривають всі спортивні комплекси, басейни, лазні та великі розважальні центри.

Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус: у жінки з Житомирщини та у двох чоловіків із Чернівців.