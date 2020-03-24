Понад 20 громадян США евакуювали спецбортом з Одеси через коронавірус
Укрінформ
Через загрозу інфікування коронавірусом Covid-19 з Одеси евакуювали спеціальним бортом групу громадян Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в міжнародному аеропорту "Одеса".
"22 громадян США евакуйовано з Одеси спецрейсом через загрозу інфікування коронавірусом Covid-19", - зазначили в адміністрації аеропорту.
Літак військово-повітряних сил США C-40A Clipper узяв курс на одну з американських військово-морських баз в Європі.
За даними сайту Worldometers, станом на 9:35 ранку 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.