З початку спалаху Covid-19 ЄС евакуював з третіх країн майже 1400 своїх громадян

З початку спалаху коронавірусу Covid-19 Євросоюз організував евакуацію з третіх країн 1381 громадянина ЄС та продовжує цю роботу з використанням літаків від країн-членів.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Упродовж вихідних Бельгія повернула 223 громадян ЄС з Тунісу... За час від початку спалаху за допомогою Механізму цивільного захисту ЄС вдалося повернути 1381 європейців з Уханя та Окленду, а також з Японії, Марокко і Тунісу", - йдеться у повідомленні.

Євросоюз продовжує евакуацію своїх громадян з третіх країн, де введені карантинні заходи та обмежена діяльність повітряного транспорту. Зокрема, за допомогою Єврокомісії Німеччина організовує польоти для повернення європейців з Єгипту, Марокко, Тунісу, Філіппін, Аргентини та Домініканської Республіки. Латвійські літаки доставлять громадян ЄС із Грузії, литовські – з Індонезії. Чеська Республіка організовує репатріацію з Єгипту, В’єтнаму та Філіппін, Польща – з Чаду, Судану, Непалу і Мальдів. Нарешті, Великобританія доставить співвітчизників та громадян ЄС з Перу.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, опівдні 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становила 349 980 осіб, з них понад 100 тисяч осіб одужали, померли 15 306 людей.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.