В Україну повернулися вже понад 72 тисячі громадян — МЗС

В Україну, за сприяння дипломатичних установ, вже повернулися понад 72 тисячі громадян.

Про це повідомляє МЗС України.

"Станом на 21:00, 23.03.2020: 72 305 громадян вже повернулось в Україну за сприяння дипломатичних установ", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що наразі 151 українець перебуває на карантині, зокрема: в Австралії - 2, у Бразилії - 16, у В'єтнамі - 8, у Катарі - 1, у Китаї - 1, на Кубі - 1, у Молдові - 2, у Нідерландах - 1, в ОАЕ - 3, у Польщі - 105, в Румунії - 1, у США - 2, у ФРН - 7, у Чорногорії - 1.

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Також повідомляється, що 21 українець проходить лікування, зокрема: у ФРН - 5, у Домініканській Республіці - 4, в Омані - 3, у Польщі - 2, в Італії - 2, в Іспанії - 1, в ОАЕ - 2, на Сейшельських островах - 1, у Нідерландах - 1.

"6 громадян України одужали: Японія - 4, Італія - 1, Польща - 1. 3 громадянки України за кордоном померли", - повідомили у МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.

Фото: ДПСУ