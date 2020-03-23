Пасажири поїзду "4 столиць" пройдуть двотижневу самоізоляцію — Укрзалізниця
Укрінформ
Пасажири потягу "4 столиць", які прибули до Києва з Риги, пройдуть двотижневу самоізоляцію.
Про це повідомляє АТ "Українська залізниця" у Facebook.
"Усім пасажирам поїзда надані відповідні рекомендації, інструкції та взяті розписки щодо двотижневої самоізоляції", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, лікарі перевірили пасажирів потягу з Риги, інфікованих коронавірусом не виявлено.
Деякі ЗМІ повідомили у понеділок, що до Києва прибув потяг з Риги з інфікованими людьми. У потягу було понад 650 людей.
У СБУ назвали такі повідомленнями фейком.
Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.