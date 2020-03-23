Пасажири поїзду "4 столиць" пройдуть двотижневу самоізоляцію — Укрзалізниця

Пасажири потягу "4 столиць", які прибули до Києва з Риги, пройдуть двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомляє АТ "Українська залізниця" у Facebook.

"Усім пасажирам поїзда надані відповідні рекомендації, інструкції та взяті розписки щодо двотижневої самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, лікарі перевірили пасажирів потягу з Риги, інфікованих коронавірусом не виявлено.

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Деякі ЗМІ повідомили у понеділок, що до Києва прибув потяг з Риги з інфікованими людьми. У потягу було понад 650 людей.

У СБУ назвали такі повідомленнями фейком.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.