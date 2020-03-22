Для евакуації українців з Польщі призначили додатковий потяг

Спецпотяг Інтерсіті+ Перемишль-Київ для евакуації наших громадян із Польщі вирушить із Перемишля 23 березня о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Telegram.

"Призначено ще один спецпотяг Інтерсіті+ Перемишль-Київ для евакуації наших громадян із Польщі. Поїзд №706/705 вирушить із Перемишля 23.03.20 о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Дорогою матиме зупинку у Львові",- написав Криклій.

Він зазначив, що квитки на потяг можна придбати на сайті Укрзалізниці.

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Як повідомляв Укрінформ, загалом за сприяння українських дипломатів з Польщі до України повернулися 22612 українських громадян, які евакуюються через загрозу коронавірусу і закриття кордонів.