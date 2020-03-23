Карантин у Німеччині. Меркель у домашньому офісі та прогулянки удвох

На території Берлінського виставкового центру споруджується тимчасова лікарня на 1000 ліжок

Німеччина після певних вагань усе ж удалася до досить жорстких обмежень, до того ж загальнодержавних, а не на рівні окремих земель. Нові заходи, які були погоджені між центральним урядом і федеральними землями минулої неділі у, звісно ж, режимі телеконференції, перелічила канцлер Ангела Меркель.

«Це не просто будь-які рекомендації з боку держави. Це – правила, яких необхідно дотримуватися в інтересах усіх. Правоохоронці слідкуватимуть, і там, де виявлять порушення, будуть наслідки та штрафи», – попередила Меркель.

Щодо суми штрафів, керівники, схоже, єдиної думки не мають. Але дві федеральні землі – Баварія та Північний Рейн-Вестфалія, найбільш заможна та найбільш населена земля ФРН, де зафіксовані одні з найвищих рівнів захворювання, – вже оголосили свій вирок: 25 тисяч євро.

Отже, що означає зведення соціальних контактів «до абсолютного мінімуму», як це сформулювала Меркель?

В ідеалі люди мають продовжувати спілкуватися виключно в колі своєї родини. Не «великої родини», а тих, із ким спільно мешкають. Відвідання родичів, які живуть окремо, тим більше старих, украй небажане.

Виходити в магазин краще по одному.

Гуляти та займатися спортом можна, свіже повітря нікому ще не завадило. Але це дозволено робити наодинці. Для тих, хто мешкає один, дозволено тренуватися або прогулюватися вдвох – з іншою людиною, але виключно одною. Тож більше двох не збиратися. Звичайно ж, якщо в родині кілька дітей, то вони можуть виходити в парк своєю маленькою компанією.

Ресторани, яким ще тиждень тому наказали працювати до 18.00, перукарні, які мали обслуговувати одночасно по одному клієнту, повністю закривають свої двері. Так само, як масажні та косметичні салони, де контакт між людьми є безпосереднім.

У магазин за необхідним (а відкриті виключно продуктові магазини), до лікаря та, звісно ж, на роботу – ходити можна.

Слід зауважити, що жодних обмежень роботи транспорту не вводилося і не передбачається. Але ж із огляду на свідому поведінку громадян, їздять вони як привиди – або зовсім пусті, або з 1-2 пасажирами у вагоні.

Та й взагалі, як підкреслила Меркель, не йдеться про заборону виходити з дому. Головне – це дистанція між людьми: мінімально – 1,5 метра, краще 2.

Колективні святкування – як на свіжому повітрі, так і в помешканнях – канцлер назвала «неприйнятними». І це не пусті слова. Після того, як тиждень тому влада звернулася з наполегливим закликом до людей обмежити контакти, значна більшість людей так і зробили. Втім, не всі. Дехто, переважно молодь, вирішили, що приємно провести дозвілля – саме те, що треба під час вимушених «канікул». У лексиконі навіть з’явився неологізм – «Корона-вечірки». У кількох містах країни поліція вимушена була перервати цей «бенкет під час чуми».

ДОМАШНІЙ ОФІС ДЛЯ КАНЦЛЕРКИ

«Так ми рятуємо життя», – сказала Меркель, оголошуючи заходи.

І через лічені хвилини після брифінгу її речник зробив заяву: глава уряду йде на домашній карантин.

Уже після завершення брифінгу надійшло неприємне повідомлення від лікаря Меркель, з яким вона контактувала минулої п’ятниці: в нього підтверджено інфікування коронавірусом…

До лікаря канцлер пішла робити профілактичну пневмококову вакцинацію. Таке щеплення рекомендовано робити всім людям похилого віку, безвідносно до нинішньої епідемії, адже вони часто страждають саме на захворювання легень при грипі та ОРВІ. А пані Меркель, не будемо забувати, 65 років, вона перебуває в групі ризику.

Канцлер одразу прийняла рішення піти на самоізоляцію. Протягом наступних кількох днів їй зроблять тести на коронавірус.

Наразі глава уряду почувається добре і виконує свої обов’язки так, як роблять майже всі – дистанційно.

«Вона здорова, проводила сьогодні зі мною в режимі телеконференції засідання кабінету», – повідомив у понеділок віцеканцлер-міністр фінансів Олаф Шольц, оголошуючи пакет заходів із підтримки економіки країни.

Якщо коротко про ці заходи, то лише на рівні центрального уряду передбачена «подушка безпеки» для підтримки бізнесу на суму 156 млрд євро. Насправді, суми будуть набагато більшими. За різними пронозами, до 600 млрд євро в різних програмах та заходах.

За оцінками Інституту економіки Ifo (Мюнхен), залежно від сценарію розвитку подій (часткова зупинка роботи підприємств на 2 чи на 3 тижні), економіка ФРН скоротиться на 7,2–20,6 процентних пункти, що відповідає витратам у розмірі від 255 до 729 мільярдів євро. А якщо карантин для бізнесу триватиме довше? Важко навіть уявити собі.

Але, здається, що Німеччина все ж впорається. Економічний стан найзаможнішої країни Європи дає змогу сподіватися на це.

ПІК ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ВІДПОЧИВАЛЬНИКІВ

Звичайно ж, все залежатиме від того, як виглядатиме ситуація з поширенням захворювання. Станом на понеділок, за версією німецького Інституту Роберта Коха, кількість підтверджених у країні випадків становила 22 672. Це на 4062 більше, ніж добу тому, поки що це найбільший одноденний стрибок. Зафіксованих смертних випадків – 86.

У той же час, згідно з даними Університету Джона Гопкінса (США), захворіли в Німеччині 24 873 особи, померли 94.

За будь-якими розрахунками, наразі в країні показник смертності серед інфікованих на коронавірус становить менше піввідсотка (для порівняння, в Італії – 9%). Добре було б, якби так воно й залишалося.

Щодо темпів інфікування, президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер упевнений, що пік ще не пройдено. Ближчими днями слід очікувати подальшого збільшення цифр. Але з моменту введення заходів щодо обмеження соціальних контактів пройшло ще недостатньо часу, щоб можна було відчути результат.

Наразі головним завданням є краща підготовка лікарень до можливого піку напливу важкохворих, збільшення вдвічі кількості ліжок з апаратами ШВЛ із нинішніх 28 тисяч. За допомогою Бундесверу на території Берлінського виставкового центру споруджується тимчасова лікарня на 1000 ліжок (до речі, досвід Китаю показує, що впоратися із ситуацією вдалося саме за допомогою таких лікарень). А власне Бундесвер залучає до допомоги своїх резервістів, у тому числі з числа медиків.

Певну проблему можуть становити німці, які повертаються з-за кордону. А таких щонайменше 150 тисяч осіб. Їх забирають спецрейси Lufthansa, Condor та TUI, щодня по 30 літаків. МЗС ФРН виділило на найбільшу в історії країни операцію з евакуації 50 млн євро (що не означає, що авіапасажири не платять за переліт). Але знаючи дисциплінованість (значної більшості) німців, можна виходити з того, що вони здебільшого самоізолюються на 2 тижні (тим більше, що широких можливостей відсвяткувати повернення в них зараз просто немає).

«З часів Другої світової війни не було такого виклику, який потребував би настільки солідарних спільних дій», – заявила минулого тижня у своєму зверненні до нації канцлер Ангела Меркель. Кризу буде подолано, переконана вона. Але те, якою це буде зроблено ціною, – залежить від кожного.

Ситуація – дуже серйозна, сприймати її треба саме так, сказала глава уряду. Саме так у Німеччині її й сприймають. Але жодної паніки не спостерігається. І це вселяє надію, що все буде добре. Не за два тижні, звичайно, на які оголошено жорсткі обмеження. Але в оглядному майбутньому.

Ольга Танасійчук, Берлін