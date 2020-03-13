Раду закрили для всіх, крім депутатів і журналістів

Доступ до будівлі Верховної Ради на період дії спеціальних заходів для протидії коронавірусу буде обмежений для всіх, крім журналістів та народних депутатів.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було прийнято рішення, і була різна дискусія щодо рівня обмеження доступу до будівлі Верховної Ради України, були різні думки, ми багато спілкувалися з представниками всіх депутатських фракцій та груп і досягли консенсусу. Тому що була пропозиція повністю обмежити доступ, у тому числі для журналістів. Проте, ми розуміли, що ви, однак будете працювати на вулиці. Я думаю, що це некоректно і неефективно було б по відношенню до вас і по відношенню до якості співпраці між народними депутатами і представниками засобів масової інформації. Тому було прийнято рішення обмежити доступ для всіх, окрім журналістів, для того, щоб ви могли працювати тут, на третьому поверсі, в залі, який передбачений для роботи представників засобів масової інформації. Фактично, ми вводимо систему: від одного каналу - одна знімальна група: журналіст і оператор. Якщо ми говоримо про інші засоби масової інформації, то це буде один представник від одного ЗМІ", - розповів спікер.

Він додав, що ця позиція погоджена з усіма фракціями і депутатськими групами.

Разумков також запевнив, що в таких умовах Верховна Рада продовжить працювати максимально відкрито.

"Я хотів би звернутися до вас, що Верховна Рада буде максимально відкрито працювати, як це було раніше. Засідання Верховної Ради України будуть транслюватися телеканалом "Рада", весь сигнал передаватиметься, у вас буде можливість отримувати всю інформацію. Це ваше право, я хотів би, в першу чергу, від себе звернутися, щоб за можливості свою роботу ви також здійснювали дистанційно", - зазначив очільник ВР.

Спікер додав, що наразі у Раді шукають механізм, щоб дозволити працівникам Апарату частину робочого часу працювати дистанційно, якщо вони потребують часу для догляду за дітьми, які перебувають на карантині.

"Ці обмеження вводяться на проміжок часу, який збігатиметься з постановою Кабінету міністрів України. Я сподіваюся, вона не буде продовжуватися, і після цього, коли негативні наслідки від коронавірусу і ризики зменшаться, ми повернемося до штатної роботи Верховної Ради України", - зауважив він.

Разумков також продемонстрував тимчасову картку акредитації для працівників ЗМІ, яка діятиме на період карантину до 3 квітня.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби».

Документ, зокрема, передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів і технічних працівників засобів масової інформації буде здійснюватися за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.