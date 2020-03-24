Шмигаля просять дати 155 мільйонів на захист судів від коронавірусу

Державна судова адміністрація України просить Прем'єр-міністра Дениса Шмигала виділити 154,9 млн грн на придбання предметів захисту для суддів, працівників апаратів судів та дезінфекції приміщень судів з метою запобігання поширенню Covid-19.

Про це йдеться на сайті Державної судової адміністрації України.

«Державна судова адміністрація України звернулась із листом від 24.03.2020 № 11-5864//20 до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням виділити 154,9 млн грн з резервного фонду державного бюджету або врахувати необхідність зазначеної суми коштів під час підготовки змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кошти необхідні для забезпечення придбання предметів захисту для суддів, працівників апаратів судів та дезінфекції приміщень судів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

«Задовольнити цю потребу за рахунок наявних бюджетних призначень неможливо, оскільки існує тотальний дефіцит за цією категорією видатків», - інформують у ДСАУ.

Повідомляється, що мінімальна потреба судів у поточних видатках для здійснення судочинства на 2020 рік становитиме 1 276,3 млн гривень, а у 2020 році на зазначені цілі в судах передбачені бюджетні призначення в сумі 444 696,7 тис. грн, відповідно дефіцит становить 831,6 млн гривень.