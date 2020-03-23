Зеленський закликає глав церков проводити богослужіння онлайн

Зеленський закликає глав церков проводити богослужіння онлайн

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн. Впевнений, що й інші глави (церков – ред.) доєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека», – сказав Президент у відеозверненні.

Глава держави вкотре закликав громадян залишатися вдома й не виходити на вулицю без зайвої потреби.

«Це стосується не тільки людей похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню», – зазначив він.

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Володимир Зеленський зауважив, що навіть найбагатші країни світу відверто визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.

«Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу», – наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

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