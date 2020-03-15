Оператори зняли плату за роумінг на гарячі лінії держустанов України

Три українські мобільні оператори зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони гарячих ліній держустанов України у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє 15 березня МЗС України.

"Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У спеціальному смс-розсиланні громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотного зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного розв'язання нагальних питань.

"Ми щиро вдячні мобільним операторам за цю надважливу взаємодію і розуміння!" - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, з них померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.