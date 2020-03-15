Туреччина та Грузія відклали скасування авіарейсів

Рішення про припинення авіасполучення між Туреччиною і Грузією, яке мало вступити в дію 14 березня, відкладено до 20 березня.

Про це заявило Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Анкарі.

«У рамках нової взаємної угоди з грузинськими авіакомпаніями дата припинення взаємного авіасполучення перенесена до 24.00 за місцевим часом 20 березня 2020 року», - йдеться в заяві.

Раніше планувалося припинити авіасполучення з 24.00 14 березня.

Причина відтермінування не повідомляється.

Як повідомлялося, Туреччина заборонила в’їзд на свою територію громадянам 14 країн: Китаю, Ірану, Іраку, Південної Кореї, Італії, Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів.

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Станом на ранок 15 березня в країні підтверджено 6 випадків зараження коронавірусом.

У світі станом на ранок 15 березня 19 73 968 осіб одужали від Covid-19, 5 833 - померли, інфікованих 156 400 осіб.