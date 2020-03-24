У Чернівцях госпіталізували ще чотирьох дітей з підозрою на коронавірус

У Чернівцях за минулу добу госпіталізували 4 дітей, в яких підозрюють коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на Covid-19. Загалом на лікуванні тут перебувають 14 осіб: 5 із діагнозом «коронавірус», решта із підозрою на нього", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації зазначили, що двоє матерів та троє їхніх дітей, у яких Covid-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів.

Решта пацієнтів дитячої лікарні мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування.

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Крім того, в ОДА поінформували і про стан дорослих пацієнтів з коронавірусом та підозрою на нього.

"В обласній клінічній лікарні наразі перебувають 24 людини із підтвердженим діагнозом «коронавірус» або ж із підозрою на нього. Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії", - додали у Чернівецькій ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт з Чернівців одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА