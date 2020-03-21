Із 25 випадків коронавірусу на Буковині майже половина - в одному селі

З 25 зареєстрованих випадків коронавірусу на території Чернівецької області 11 хворих виявлено в селі Колінківці Хотинського району.

Про це повідомляє у Facebook Чернівецька ОДА.

"На Буковині наразі є 25 зафіксованих випадків Covid-19. Географія розповсюдження виглядає так: 11 осіб у селі Колінківці Хотинського району; 7 осіб у Брусниці Кіцманського району; 1 особа у Хотині; 1 особа у Топорівцях Новоселицького району; 1 особа у Лужанах Кіцманського району; 1 особа у Чернівцях; 1 особа у Їжівцях Сторожинецького району", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду.

Читайте також: Мер Чернівців просить Зеленського ввести надзвичайний стан на Буковині

"Усі мешканці даних сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей до країн, де зафіксовано випадки Covid-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: AA