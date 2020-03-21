На Тернопільщині коронавірус виявили у священника, в області - надзвичайна ситуація

Мешканець Тернопільщини, у якого напередодні підтвердили коронавірус, виявився священником.

Про це інформує Тернопільська ОДА.

"Члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 57-річний житель райцентру Заліщики, в якого виявили коронавірус, - священнослужитель, у нього велика сім’я. Він перебуває в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості, чоловіку надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи.

У Заліщицькому та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні, пояснюють в ОДА. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости, правоохоронці проводитимуть скринінг.