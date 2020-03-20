На Тернопільщині - перший випадок коронавірусу

Перший випадок захворювання на вірус COVID-19 зафіксовано у Тернопільській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ексголова облдержадміністрації Степан Барна.

"У жителя Заліщиків, 1963 року народження, Тернопільським обласним лабораторним центром методом ПЛР діагностовано COVID-19. Для підтвердження результатів аналізи додатково відправляють в Київ. Наразі обласним штабом вживаються всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб", - пише Барна.

Факт захворювання на вірус COVID-19 у жителя Тернопільщини кореспонденту агентства телефоном підтвердила керівник обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук.

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Заліщики – найпівденніший районний центр Тернопільської області, розташований на лівому березі Дністра за 125 км від Тернополя і за 50 км від Чернівців.