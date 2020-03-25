Рекомендації МКМС щодо умов роботи під час карантину

МКМС та Центральний комітет Профспілки працівників культури наголошують на необхідності дотримання вимог законодавства у зв’язку зкарантином на усій території України, а також запровадженням 25 березня режиму надзвичайної ситуації на 30 днів.

Про це йдеться в рекомендаційному листі, оприлюдненому на сайті МКМС.

Зокрема, керівникам структурних підрозділів у сфері культури обласних та КМДА, структурних підрозділів у сфері культури органів місцевої влади, та органів місцевого самоврядування, а також керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКМС, рекомендують забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій.

Крім того, необхідно інформувати співробітників щодо запобігання поширенню хвороби та дій у випадку захворювання і відмовитися від проведення та участі у масових заходах у приміщеннях та на території підприємств, установ та організацій.

Також рекомендують відтермінувати проведення засідань, нарад та інших колективних заходів до стабілізації ситуації, за потреби забезпечувати їх проведення в онлайн-режимі; обмежити/відтермінувати проведення запланованих заходів, у тому числі засідань атестаційних комісій для проведення атестації педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти.

У МКМС закликали забезпечити часткове/повне переведення працівників на роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі та не проводити заходів з перевірки закладів мистецької освіти та дистанційної роботи їх працівників, надавати їм організаційну, інформаційну та методичну допомогу в провадженні дистанційного навчання.

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Наголошується також на необхідності здійснювати оплату праці педагогічних працівників закладів мистецької освіти, у тому числі сумісників, які працюють дистанційно, у повному обсязі.

У листі радять не допускати вивільнення працівників з підприємств, які тимчасово скоротили/призупинили діяльність та надання послуг, а також примусового відправлення працівників у відпустки, зокрема без збереження заробітної плати на період карантину. Крім того, слід зберігати за працівниками на період карантину середню заробітну плату, розмір якої визначається згідно з постановою КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

Керівникам рекомендують вважати працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм (за винятком працівників закладів мистецької освіти, які працюють дистанційно, та оплата праці яких здійснюється в повному обсязі) та зберігати за ними середній заробіток за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

Водночас необхідно звернути увагу на те, що форми звітування виконання роботи педагогічними, науково-педагогічними працівниками закладів мистецької освіти у дистанційному режимі затверджується, а контроль за виконанням такої роботи здійснюється виключно керівниками цих закладів, що становить автономію закладів мистецької освіти, гарантовану законом про освіту.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.