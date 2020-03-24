У МКМС досліджують вплив коронавірусу на культуру

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) запрошує пройти опитування щодо впливу Covid-19 на креативні індустрії в Україні.

Про це МКМС пише у Facebook.

"Скасовані або перенесені концерти, ярмарки, вистави - реальні наслідки поширення COVID-19 й карантину, викликаного епідемією. У довгостроковій перспективі це невтішно позначиться на глобальній економіці, зокрема на креативній", - йдеться в повідомленні.

Опитування українських представників креативних індустрій про те, як поширення коронавірусу та обмежувальні заходи впливають на креативний бізнес - за підтримки МКМС проводить агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks.

У МКМС зазначають, що результати дослідження допоможуть зрозуміти масштаби впливу Covid-19 на культуру та сформувати рекомендації щодо подолання наслідків епідемії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.