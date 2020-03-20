Тести на коронавірус уже зробили 291 киянину

У столиці станом на 20 березня протестовано на коронавірус 291 людину.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні протестовано на коронавірус 291 киянина. Для того, щоб не створювати ажіотаж, ми робимо тести виключно за рекомендаціями лікарів, які можуть встановити всі ознаки захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Він зазначив, що за минулу добу, на жаль, у місті зареєстровано ще один випадок коронавірусу. Таким чином у столиці на сьогодні три підтверджених випадки, констатував мер.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

Фото: АА