У мерії Маріуполя розповіли про стан хворого на коронавірус містянина

«У Маріуполі, як і був, один пацієнт з підтвердженим коронавірусом. Він знаходиться на лікуванні у госпітальній базі Лікарні швидкої медичної допомоги та отримує все необхідне лікування. На сьогодні динаміка позитивна цього лікування, і ситуація неважка», - сказала Сухова.

Як повідомляв Укрінформ, перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту. Ще у чотирьох містян із підозрою на захворювання діагноз не підтвердився. А п'ять нових виявлених осіб із підозрою на коронавірус у Маріуполі тільки здали біологічний матеріал, який направлять до Києва на дослідження.

За останніми даними, в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19.

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