У Маріуполі ще п'ять підозр на коронавірус — міськрада

У Маріуполі виявлено ще п'ять осіб з підозрами на Коронавірусну інфекцію, відібраний у них біологічний матеріал готують для відправки до Києва.

Про це на вечірньому пресбрифінгу 19 березня заявила заступник Маріупольського міського голови Ксенія Сухова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день у нас було відібрано і протестовано 5 проб з міста Маріуполя. Один з них позитивний - було виявлено у пацієнта коронавірус, чотири результату тесту негативних. Ще п'ять тестів готуємо для відправки до Києва в єдину на сьогодні референс-лабораторію, яка робить таке тестування», - сказала Сухова.

Вона також зазначила, що стан хворого на коронавірус чоловіка задовільний, він отримує необхідне лікування, а всі, хто з ним контактував, на сьогодні здорові.

Як повідомляв Укрінформ, перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області було зареєстровано увечері 18 березня у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

В Україні станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19.

Фото: АА