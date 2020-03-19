Прибули з Єгипту: у лікарнях Донеччини - ще троє людей з підозрою на коронавірус

У Донецькій області за минулу добу до лікарень у Костянтинівку та Мирноград ще госпіталізували трьох людей із підозрою на коронавірусну інфекцію, які прибули з Єгипту.

Про це 19 березня на брифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні підтвердили один випадок коронавірусної інфекції. За минулу добу у лікарні госпіталізовані ще три особи – в місто Константинівка жінка з дитиною, які теж повернулися з Єгипту, і в місті Мирноград госпіталізована жінка, яка теж повернулася з Єгипту з ознаками гострої респіраторної інфекції. Наразі тривають обстеження», - сказав Педенко.

Він зазначив, що біологічні матеріали у пацієнтів будуть відібрані й направлені в Київ на дослідження.

Як повідомляв Укрінформ, перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного мешканця Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

У світі на сьогодні зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: Roman Senchuk