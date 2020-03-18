SkyUp із 20 березня припиняє внутрішні рейси

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines припинить виконувати внутрішні рейси з 20 до 28 березня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines у Facebook.

"SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів з 20 до 28 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що вартість всіх квитків, придбаних на рейси з вильотом у цей період, буде відшкодовано.

Для повернення квитків потрібно звертатися на електронну пошту, якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії, або за місцем бронювання квитка, якщо його придбано через агентську мережу авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.