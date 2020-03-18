SkyUp із 20 березня припиняє внутрішні рейси

SkyUp із 20 березня припиняє внутрішні рейси

Укрінформ
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines припинить виконувати внутрішні рейси з 20 до 28 березня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines у Facebook.

"SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів з 20 до 28 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що вартість всіх квитків, придбаних на рейси з вильотом у цей період, буде відшкодовано.

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Для повернення квитків потрібно звертатися на електронну пошту, якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії, або за місцем бронювання квитка, якщо його придбано через агентську мережу авіакомпанії.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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