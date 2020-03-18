SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси в Україну з 17 міст світу – МЗС

Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси з 17 міст світу, якими наші співгромадяни можуть повернутися в Україну.

Про це на брифінгу в середу, 18 березня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Авіакомпанія SkyUp, якій ми надзвичайно вдячні за її конструктивну позицію і бажання разом з урядом допомогти українцям, відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон», - сказав Кулеба.

Він додав, що співвітчизникам, яких коронавірус застав за кордоном, слід зайти на сайт авіакомпанії SkyUp, подивитися на дати, на які плануються ці рейси, купити квитки за пільговими цінами і повернутися в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 18 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував Кабінету міністрів виділити з резервного фонду держбюджету понад 4 мільйони доларів на повернення українців з-за кордону авіарейсами. Міністр додав, що йдеться про евакуацію 35 тисяч 479 громадян, і для цього планується здійснити 175 рейсів.

14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Криклій тоді заявив, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.