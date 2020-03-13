Рада може зібратися позачергово через коронавірус

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що до середини наступного тижня парламент проведе позачергове засідання для ухвалення документів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу 13 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Треба сформувати порядок денний, тому що ми не можемо просто скликати засідання. Якби була така можливість, зробили б уже сьогодні. Там повинен бути ключовий перелік питань, які будуть розглядатися, щоб нічого не загубити і підготувати саме ті законопроєкти, які, дійсно, конче необхідно буде розглянути, на це ще треба деякий час. Я сподіваюся, що до середини наступного тижня ми зможемо провести таке засідання", - сказав спікер.

Він додав, що засідання буде присвячено "тим законопроєктам і рішенням Верховної Ради, які будуть пов'язані з невідкладними діями, пов'язані з постановою Кабінету міністрів та іншими викликами, які сьогодні вже також з'являються".

На думку Разумкова, рішення про скликання позачергового засідання буде ухвалено наступного тижня.

"Таке рішення може бути прийнято у три способи: позачергове засідання відбувається або завдяки підписам 150 народних депутатів України, або за зверненням Президента держави, або за рішенням Погоджувальної ради", - сказав спікер.

Раніше міністр охорони здоров’я Ілля Ємець висловився за скликання позачергового засідання Верховної Ради для прийняття закону, який передбачає низку заходів із захисту України від протидії коронавірусній хворобі Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та інші заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.