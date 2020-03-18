В Україні на час карантину призупинили призов до армії

В Україні на час дії карантину у зв’язку з коронавірусом військкомати призупинили призов на строкову військову службу.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

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Головам призовних комісій рекомендується організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.