Уряд проситиме Раду змінити бюджет для забезпечення військових ЗСУ продуктами
Верховна Рада Україна найближчими днями повинна ухвалити зміни до Державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році.
Про це під час засідання уряду заявив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.
«В результаті відмови переможців торгів надавати послуги харчування, посилаючись на форсмажорні обставини, пов’язані з введенням обмежень по заходах щодо протидії коронавірусу, і загрози зриву безперервного харчування військовослужбовців ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ, необхідно продовжити право надавати послуги з харчування у 2020 році за договорами 2019 року прийняттям змін до закону України Про бюджет 2020 року. Тому пропонується проєкт закону України доповнити статтею такого змісту: «Дозволити Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році для забезпечення безперебійного процесу харчування особового складу ЗСУ та МВС продовжити до 31 грудня 2020 року в межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони та МВС. Строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році», - заявив Руснак, додавши, що нинішній термін надання послуг з харчування закінчиться 21 березня.
«Якщо ми не встигнемо завтра-післязавтра розглянути цей законопроєкт у Верховній Раді, то ми фактично не зможемо харчувати 252 військові частини», - попередив Руснак.
Він запропонував протягом одного дня доопрацювати запропоновані зміни з МВС, Мінфіном, Мінекономіки та Мін'юсту.
Крім того, повідомив Руснак, Міністерство оборони ухвалило рішення звернутися до правоохоронних органів для з’ясування причин та обставин, які склались в результаті проведення торгів і відмови постачальника щодо надання послуг армії.
Урядовці підтримали пропозицію Міністерства оборони винести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт після доопрацювання.