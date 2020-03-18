Уряд проситиме Раду змінити бюджет для забезпечення військових ЗСУ продуктами

Уряд терміново винесе на розгляд парламенту зміни до бюджету для безперервного забезпечення харчуванням військовослужбовців ЗСУ у 2020 році.

Верховна Рада Україна найближчими днями повинна ухвалити зміни до Державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році.

Про це під час засідання уряду заявив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.

«В результаті відмови переможців торгів надавати послуги харчування, посилаючись на форсмажорні обставини, пов’язані з введенням обмежень по заходах щодо протидії коронавірусу, і загрози зриву безперервного харчування військовослужбовців ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ, необхідно продовжити право надавати послуги з харчування у 2020 році за договорами 2019 року прийняттям змін до закону України Про бюджет 2020 року. Тому пропонується проєкт закону України доповнити статтею такого змісту: «Дозволити Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році для забезпечення безперебійного процесу харчування особового складу ЗСУ та МВС продовжити до 31 грудня 2020 року в межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони та МВС. Строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році», - заявив Руснак, додавши, що нинішній термін надання послуг з харчування закінчиться 21 березня.

«Якщо ми не встигнемо завтра-післязавтра розглянути цей законопроєкт у Верховній Раді, то ми фактично не зможемо харчувати 252 військові частини», - попередив Руснак.

Він запропонував протягом одного дня доопрацювати запропоновані зміни з МВС, Мінфіном, Мінекономіки та Мін'юсту.

Крім того, повідомив Руснак, Міністерство оборони ухвалило рішення звернутися до правоохоронних органів для з’ясування причин та обставин, які склались в результаті проведення торгів і відмови постачальника щодо надання послуг армії.

Урядовці підтримали пропозицію Міністерства оборони винести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт після доопрацювання.