Уряд збільшив максимальний розмір кредитів під 5-7-9%

Кабінет міністрів збільшив до 2 млн грн максимальну суму кредиту у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" та розширив перелік інвестиційних цілей, на які ці кредити можуть надаватися.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з проєктом постанови "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам мікропідприємництва та малого підприємництва", який було ухвалено на урядовому засіданні, у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" максимальна сума кредиту для суб'єкта підприємництва та пов'язаних з ним контрагентів збільшується до 2 млн грн.

Також розширено інвестиційні цілі, на які можуть бути надані кредити.

Відтепер такі кредити можуть надаватися:

на придбання нежитлової нерухомості для здійснення господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне чи безоплатне користування третім особам;

на придбання об'єктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії, пов'язаних із реалізацією суб'єктом господарської діяльності інвестиційного проєкту;

на поповнення обігових коштів суб'єктів підприємництва у розмірі не більше 25% від загальної вартості інвестиційного проєкту, що фінансується за рахунок кредиту.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. Максимальна сума кредиту спершу була визначена у розмірі 1,5 млн грн.

За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже нинішнього року. За інформацією ексміністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".