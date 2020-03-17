Зеленського просять посприяти видачі бізнесу кредитів на пів року під виплату зарплат

ПрАТ “Мультіплекс-холдинг” оприлюднило звернення до Президента України із закликом сприяти ухваленню на державному рівні рішення щодо видачі бізнесу безвідсоткових кредитів на 6 місяців під виплату зарплат під час пандемії.

Текст відповідного звернення переданий у розпорядження Укрінформу.

"Сьогодні через режим карантину зупиняють свою діяльність ТРЦ, концертні майданчики, кінотеатри, приватні школи та інші установи. Якщо не вжити заходів щодо їхнього захисту, десятки тисяч людей залишаться без оплати праці на місяці. Великі бізнеси змушені вдаватися до екстрених дій, аби уникнути банкрутства і зберегти за людьми робочі місця. Вихід - це надання державою бізнесу безвідсоткового кредиту на 6 місяців під цільове використання - забезпечення фонду заробітної плати. Це дозволить бізнесу зберегти робочі місця для своїх співробітників", - наголошується у зверненні.

Зазначається, що в Україні найбільш вразливим виявилося забезпечення фонду заробітної плати. Водночас співробітникам, які пішли у відпустку за свій кошт і які були звільнені, необхідно забезпечувати власне існування й утримувати сім'ї.

"Потрібні термінові дії. Найближчим часом має бути організована робоча група, яка розробить механізми виконання програми. Кожен день відстрочки збільшує армію безробітних у десятки й сотні разів", - наголошують автори звернення.

Як вважають у компанії, у разі позитивного рішення щодо видачі кредитів на виплату зарплат, підтвердження обсягу фонду заробітної плати повинно проводитися виключно даними з податкової служби за останні півроку.

"Справедливо, коли пріоритет отримають компанії, які ведуть прозору фінансову діяльність. Для інших це буде сигнал, що виходити з тіні вигідно. Ще раз - це не безоплатне надання допомоги, а кредит, який необхідно повертати. Бізнес теж повинен зберігати свою частку відповідальності", - йдеться у зверненні.

Для тих підприємств, які не зможуть забезпечити повернення грошових коштів протягом півроку, вважають в “Мультіплекс-холдинг”, може включатися процентна ставка.

За словами CEO мережі кінотеатрів Multiplex Романа Романчука, лише в мережі Multiplex, яка є найбільшою мережею кінотеатрів в Україні, через карантинні обмеження в неоплачувану відпустку в Києві досьогодні пішли 254 працівники, 53 співробітників скорочено в центральному офісі компанії.

"Щодня ми проводимо до 150 переговорів з працівниками. Хоча в деяких областях влада ще не видавала спеціальних розпоряджень щодо закриття кінотеатрів, компанія прийняла рішення про закриття всієї мережі по Україні протягом найближчих двох днів. В індустрії під загрозою скорочення на сьогодні знаходяться більше двох з половиною тисяч людей. Це сім'ї по всій Україні. Фінансові збитки даного сектора тільки за 1 місяць становитимуть близько 80 млн грн - $3 млн", - наголосив Романчук.

На його думку, настав час урядові підтримати чесний бізнес.

За словами керівника мережі кінотеатрів Multiplex, сьогодні в світі створюються масштабні плани щодо подолання економічних наслідків епідемії. В Італії виділять компенсації компаніям, які втратили понад 25% прибутку. У Франції не штрафуватимуть за затримку виконання держконтрактів. У США малий і середній бізнес отримав тримісячні податкові канікули.

Як повідомлялось, Данія стала першою державою, яка подала на затвердження Європейській комісії програму відшкодування підприємцям збитків, завданих коронавірусом. У ЄК наголосили, що готові працювати з усіма державами-членами, щоб забезпечити своєчасне введення можливих національних заходів підтримки.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня 2020 року ухвалила за основу та в цілому закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

Закон передбачає першочергові податкові кроки, спрямовані на підтримку підприємців у форс-мажорних обставинах. Серед іншого, бізнес тимчасово звільняється від сплати ЄСВ, скасовуються основні штрафи за порушення податкового законодавства та відтерміновується обов'язкове впровадження РРО.

Так, із 1 березня по 30 квітня: звільняються від сплати ЄСВ всі фізичні особи-підприємці, а також особи, котрі займаються незалежною професійною діяльністю.

Тимчасово скасовуються штрафи та пеня за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ.

Скасовується податок на комерційну нерухомість та землю.

Крім того, бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня. Ця норма не стосуватиметься порушень зі сплати ПДВ, акцизів та ренти.

На 3 місяці відтерміновується обов’язкове введення РРО для всіх категорій «спрощенців».буд

Запроваджується тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження вже розпочатих. Внесено зміни щодо мораторію на неподаткові перевірки бізнесу до 31 травня.