Наслідки впливу коронавірусу на економіку зможемо оцінити за кілька місяців - Петрашко

Основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.

Про це з трибуни Верховної Ради сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко перед призначенням на посаду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна і світ входять в дуже складну економічну ситуацію. Криза завжди очікувана, але завжди стається через непередбачувані фактори. Таким фактором став коронавірус, і насправді основні наслідки ми будемо бачити не зараз, а десь через 3-6 місяців. Це перший раз, коли світова криза буде спричинена не фінансовими факторами, а буде промислова і сервісна",- сказав Петрашко.

Він спрогнозував, що як в усьому світі, так і в Україні від поширення коронавірусу постраждає насамперед виробнича сфера.

"Виходячи з того, що я бачу, пріоритетними в економіці є два напрямки. Перший - підтримати і збалансувати українського виробника у ситуації, коли сусідні ринки будуть вводити протекціоністські заходи. Другий напрямок - створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні почував себе добре",- сказав Петрашко.

Читайте також: Рада призначила Петрашка на посаду міністра економіки

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня призначила Ігоря Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства уряду Олексія Гончарука Тимофій Милованов не погодився залишитися у новому уряді.