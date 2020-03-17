Рада призначила Петрашка на посаду міністра економіки

Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка на посаду Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідну постанову на позачерговому засіданні паралменту підтримали 243 народних депутати.

Ігор Петрашко – заступник генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming. За даними офіційного сайту Ukrlandfarming, закінчив Львівський національний політехнічний університет, має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. 2001-го року отримав диплом MBA - бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

З 2007-го по 2013 рік Петрашко працював в інвестиційній компанії «Трійка Діалог Україна», де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі Департаменту корпоративного бізнесу в АТ «СБЕРБАНК РОССИИ».

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У 2004–2007 роках працював у московському, а пізніше в київському представництві компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг щодо угод і був партнером.

З 2002-го по 2004-й рік Ігор Петрашко був старшим консультантом компанії GlobalSpec (США) – головного постачальника послуг у галузі інтернет-пошуку й онлайн-реклами для компаній промислового і науково-технічного сектору, де відповідав за стратегічне планування і корпоративні фінанси. З 2001-го по 2002-ий рік працював із продуктами й активами в енергетичній сфері у складі групи структурування угод компанії Enron.

Свою кар’єру Петрашко почав 1996-го року як консультант із корпоративної реструктуризації в консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна), де працював до 1999 року.

Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства уряду Олексія Гончарука Тимофій Милованов не погодився залишатись у новому уряді оскільки вважає, що зробив усе від себе залежне.