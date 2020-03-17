Рада призначила Петрашка на посаду міністра економіки
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відповідну постанову на позачерговому засіданні паралменту підтримали 243 народних депутати.
Ігор Петрашко – заступник генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming. За даними офіційного сайту Ukrlandfarming, закінчив Львівський національний політехнічний університет, має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. 2001-го року отримав диплом MBA - бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).
З 2007-го по 2013 рік Петрашко працював в інвестиційній компанії «Трійка Діалог Україна», де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі Департаменту корпоративного бізнесу в АТ «СБЕРБАНК РОССИИ».
У 2004–2007 роках працював у московському, а пізніше в київському представництві компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг щодо угод і був партнером.
З 2002-го по 2004-й рік Ігор Петрашко був старшим консультантом компанії GlobalSpec (США) – головного постачальника послуг у галузі інтернет-пошуку й онлайн-реклами для компаній промислового і науково-технічного сектору, де відповідав за стратегічне планування і корпоративні фінанси. З 2001-го по 2002-ий рік працював із продуктами й активами в енергетичній сфері у складі групи структурування угод компанії Enron.
Свою кар’єру Петрашко почав 1996-го року як консультант із корпоративної реструктуризації в консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна), де працював до 1999 року.
Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства уряду Олексія Гончарука Тимофій Милованов не погодився залишатись у новому уряді оскільки вважає, що зробив усе від себе залежне.