Президент вніс кандидатуру Венедіктової на посаду генпрокурора

Президент вніс кандидатуру Венедіктової на посаду генпрокурора

Оновлено
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора.

Про це він заявив під час позачергового засідання Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зеленський нагадав, що Венедіктова є відомим юристом, доктором юридичних наук, колишнім народним депутатом і наразі очолює ДБР.

Крім того, Президент підкреслив, що нині уперше в історії незалежної України генпрокурором може стати жінка.

Президент Володимир Зеленський також розраховує, що Ірина Венедіктова у разі призначення на посаду генерального прокурора забезпечить стабільну роботу органів прокуратури, боротиметься з корупцією і забезпечить ефективне розслідування наприкінці гучних кримінальних справ.

"Переконаний, що передусім фахові і моральні якості запропонованого мною кандидата дадуть змогу забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викоренення корупції в цій системі та ефективне розслідування наприкінці гучних кримінальних справ", - зазначив Президент.

Читайте також: Комітет Ради схвалив кандидатуру Венедіктової на посаду генпрокурора

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.

16 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення чинної т.в.о. ДБР Ірини Венедіктової генпрокурором.

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності 17 березня Ради схвалив кандидатуру т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.

Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника бюро Ірину Венедіктову.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-